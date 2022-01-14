Aziz yeni bölüm bu akşam var mı? Bugün Aziz var mı, yok mu? Aziz fragmanı ve önizleme izle!
Show TV'nin favori dizileri arasında bulunan Aziz'in yeni bölümü merakla bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda pek çok dizinin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Bu nedenle dizilerin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak araştırılmakta. Her hafta cuma günü ekranlara gelen Aziz yeni bölüm bu akşam var mı? Bugün Aziz var mı, yok mu? 14 Ocak 2022 Show TV yayın akışı listesine bakılıyor. Peki Aziz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Aziz yeni bölümde neler olacak? 14 Ocak 2022 Show TV yayın akışı...
Aziz yeni bölüm bu akşam var mı? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yerini almakta. Aziz yeni bölümü için gözler 14 Ocak 2022 Show TV yayın akışı listesine çevrildi. Geçen hafta diziler yeni bölümüyle ekrana gelmemişti. Dizilerin yerine farklı programlar ve filmler yayınlanmıştı. Aziz 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Aziz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Aziz yeni bölümde neler olacak? İşte,14 Ocak 2022 Show TV yayın akışı...
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aziz
00:15 Avcı
02:15 Avcı
Aziz yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Yeni bölüm saat 20:00'de başlayacak.
Tüm gerçekleri öğrenen Aziz, Galip'in karşısına geçip hesap sorar.Babasının ve tüm emekçilerin hakkını savunmak adına, karşısındaki amcası dahi olsa savaşa hazırdır. Aziz'in önderliğinde birleşen Türkler, değerlerini muhafaza etmek adına sokağa çıkıp haklarını savunurlar. Bu güç karşısında çıkışsız kalan Fransızların karşı hamlesi ne olacaktır? İmkansızlıklar imkan yaratırken, aşk da sessiz kalmayacak, aşk ve değerler baş kaldıracak.
Haberler.com - Gündem