Aziz yeni bölüm bu akşam var mı? Bugün Aziz var mı, yok mu? Aziz fragmanı ve önizleme izle!

Aziz yeni bölüm bu akşam var mı? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yerini almakta. Aziz yeni bölümü için gözler 14 Ocak 2022 Show TV yayın akışı listesine çevrildi. Geçen hafta diziler yeni bölümüyle ekrana gelmemişti. Dizilerin yerine farklı programlar ve filmler yayınlanmıştı. Aziz 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Aziz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Aziz yeni bölümde neler olacak? İşte,14 Ocak 2022 Show TV yayın akışı...

14 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aziz

00:15 Avcı

02:15 Avcı

AZİZ BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aziz yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Yeni bölüm saat 20:00'de başlayacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tüm gerçekleri öğrenen Aziz, Galip'in karşısına geçip hesap sorar.Babasının ve tüm emekçilerin hakkını savunmak adına, karşısındaki amcası dahi olsa savaşa hazırdır. Aziz'in önderliğinde birleşen Türkler, değerlerini muhafaza etmek adına sokağa çıkıp haklarını savunurlar. Bu güç karşısında çıkışsız kalan Fransızların karşı hamlesi ne olacaktır? İmkansızlıklar imkan yaratırken, aşk da sessiz kalmayacak, aşk ve değerler baş kaldıracak.

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