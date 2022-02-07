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Aziz Yener, Avrupa Hakem Komisyonu toplantısına katıldı

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Aziz Yener, Avrupa Hakem Komisyonu toplantısına katıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK) Başkanı Aziz Yener, Avrupa Hakem Komisyonu (ERC) 2020-2024 döneminin ilk genel kurul toplantısına katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK) Başkanı Aziz Yener, Avrupa Hakem Komisyonu (ERC) 2020-2024 döneminin ilk genel kurul toplantısına katıldı.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, ERC Başkanı Zorica Bjelic ve Genel Sekreteri Arturo Di Giacomo'nun da bulunduğu toplantıda, CEV müsabakalarında görev yapmak üzere atanan uluslararası voleybol hakemlerinin performanslarının yakından takip edilmesi konusunda çalışmalar yapılmasına karar verildi.

ERC'de üyeler arasında bilgi alışverişini kolaylaştırmak, hakemlerin nasıl geliştiğini, becerilerini nasıl iyileştirdiğini daha iyi anlamak ve uluslararası hakemlerin performansı hakkında görüş toplamak amacıyla çevrim içi bir platformun oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Avrupa Hakem Komisyonunun bir sonraki toplantısı, 26 Şubat'ta Belçika'nın Antwerp kentinde yapılacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Aziz, Spor, Haber

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