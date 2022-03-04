Aziz yabancı kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Fransızların baskılarına boyun eğmeyen Aziz oldukça tehlikeli bir oyunun içine girer. Adem, Dilruba ve Aziz'in geçmişini sindirmekte zorlanırken şehre bir yabancı gelir. Bu yabancıyla yolu kesişen Adem'de değişim rüzgarları esmeye başlar. Aziz yabancı kimdir? Hamdi Alkan kimdir, kaç yaşında?

AZİZ DİZİSİNDE YABANCI KİMDİR?

Aziz dizisindeki yabancı karakterini canlandıran isim Hamdi Alkan'dır.

HAMDİ ALKAN KİMDİR?

Hamdi Alkan 16 Ocak 1967 yılında Antakya, Hatay'da dünyaya geldi. Sinema yapımcısı ve yönetmeni, tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu olan Hamdi Alkan, hazırladığı komedi içerikli TV programların yanı sıra TV dizilerinde ve sinema filmlerinde rol aldı. 10 yıl boyunca Hamdi Alkan TV adlı komedi programını yaptı; Gazman tiplemesi ile tanındı. 2008'den itibaren sinema filmlerinde ve TV dizilerinde yönetmenlik yaptı.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Antakya'da okudu. Öğrencilik yıllarında kitap sevgisi başladı. Yüzme ve basketbol ile ilgilendi. İlkokul çağlarından beri oyuncu olmak istedi ve müsamerelerde yer aldı. YükseköğreniminiYıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde 12 senede tamamladı. Üniversite öğrenciliği döneminde Beyazıt Meydanı'ndaki Sahaflar Çarşısı'nda kitap satarak geçimini sağladı. Israrla konservatuvara girerek oyunculuk eğitim almak istedi ama giremedi.

1989 yılında 22 yaşındayken Canan Hoşgör ile evlendi. Zeynep (d. 1998) ve Ayşe (d. 2007) adlarında iki kızı olan çift, 1999 yılında boşanmış; 2006 yılında tekrar evlenmiş ve Mart 2012 yılında tekrar boşanmıştır.

Alkan, öğrenimini tamamladıktan sonra TRT'de 3 Aşağı 5 Yukarı programının sunucusu olarak işe başladı. Gafur Hüner ve Yalçın Menteş'le çalıştı Öz Ofsayt adlı bir spor skeç programı yaptı. Ardından Reyting Reyting ve Reyting Hamdi programlarının yapımcısı oldu. Rayting Hamdi programı ile tanındı. On yıl boyunca Hamdi Alkan TV adlı komedi programını yaptı, Gazman tiplemesi çok popüler oldu. Süperman benzeri bir süper kahraman tiplemesi olan Gazman, gaz çıkararak uçma yeteneğine sahipti. Sadece çocukların rol aldığı Yumurcak TV adlı televizyon dizisini yönetti.

Tiyatro topluluklarında yönetmenlik yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tiyatro hocalığı, genel sanat yönetmenliği yaptı.

2001 yılında "Şellale" adlı filmde konuk oyuncu olarak Hülya Koçyiğit, Tuncel Kurtiz, Aykut Oray, Ali Sürmeli, Ege Aydan, Nurgül Yeşilçay, Fikret Kuşkan ile birlikte oynadı.

2004 yılında, Show TV'de Türkiye'nin Yıldızları yarışması projesini yaptı. Bu proje ile Beren Saat ve Engin Akyürek'i sektöre kazandırdı. 2007'de Fox TV'de yayına giren ve 193 bölüm yayımlanan Arka Sıradakiler dizisini yönetti.

Başrollerinde Vural Çelik, Yasemin Çonka, Hakan Yılmaz, Tamer Karadağlı ve mahkûmların oynadığı Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007) sinema filmini;Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı, başrollerinde Halit Ergenç, Çetin Tekindor, Batuhan Karacakaya, Canan Hoşgör, Tolga Savacı'nın oynadığı Dersimiz Atatürk (2009) adlı sinema filmini; çekimleri Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan'da yapılan Selam: Bahara Yolculuk (2015) filmini yönetti.

24 Nisan 2014 tarihinde Selen Görgüzel ile Roma'da evlendi. 2014-2017 arasında yayımlanan O Hayat Benim adlı aşk ve drama dizisini yönetti. 145 kiloya çıkan ve 2016'da kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan sanatçı, tüp mide ameliyatı ile kilo verip sağlığına kavuştu. 2019'da Kırk Yalan adlı komedi filmini yönetti.

Büyük bir kitap koleksiyonunun yanı sıra afiş, teneke oyuncaklar, eski jilet, kibrit, dürbün, resim, tespih, kalem, çakı, kartvizit koleksiyonları vardır. Alkan; kartpostal, tablo, mektup ve telgraf koleksiyonlarını Hatay'da açılan Kurtuluş Müzesi'ne bağışlamıştır.

FİLMLERİ - DİZİLERİ

2012 - İsmail Baki Tv (Tv Programı)

2012 - Yol Ayrımı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi) (2. Bölüm)

2012 - 2013 - Muhteşem Yüzyıl (Şeyh Yahya Efendi)(TV Dizisi)

2011 - Arka Sıradakiler (TV Dizisi)

2006 - Güldünya (TV Dizisi)

2006 - 2007 - Ezo Gelin (TV Dizisi)

2006 - Emret Komutanım: Şah Mat (Pehlivan) (Sinema Filmi)

2006 - Anadolu Kaplanı (Rafet) (TV Dizisi)

2004 - Afacanlar Kampı

2004 - En İyi Arkadaşım (Cino) (TV Dizisi)

2004 - Cennet Mahallesi (Pavarotti) (TV Dizisi)

2003 - Okul (Milli Eğitim Müfettişi) (Sinema Filmi)

2003 - Neredesin Firuze (Hoca) (Sinema Filmi)

2003 - Hayat Bilgisi (TV Dizisi) 2003

2002 - Reyting Hamdi (Hamdi-Gazman-Yarmagül) (TV Dizisi)

2002 - En Son Babalar Duyar (TV Dizisi)

2001 - Şellale (Sarhoş) (Sinema Filmi)

1995 - Şark Kahvesi (TV Dizisi)

1994 - İnce İnce Yasemince (TV Dizisi)

1992 - Üç Aşağı Beş Yukarı (TV Dizisi)

1991 - Yeniden Doğuş Zamanı (Sinema Filmi)

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