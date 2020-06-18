Aziz Vlas kazı çalışmalarında 25 adet sikke bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aziz Vlas kazı çalışmalarında 25 adet sikke bulundu

Aziz Vlas kazı çalışmalarında 25 adet sikke bulundu Sivas'ta, bin 200'e yakın kiliseye adı verilen Aziz Vlas'ın mezarının bulunduğu düşünülen alanda yapılacak çevre düzenleme çalışması öncesi yapılan kazıda Anadolu Selçuk döneminde kullanılan 25 adet sikke bulundu Sivas'ta, bin 200'e yakın...

18.06.2020 20:08 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:14

Aziz Vlas kazı çalışmalarında 25 adet sikke bulundu

Sivas'ta, bin 200'e yakın kiliseye adı verilen Aziz Vlas'ın mezarının bulunduğu düşünülen alanda yapılacak çevre düzenleme çalışması öncesi yapılan kazıda Anadolu Selçuk döneminde kullanılan 25 adet sikke bulundu

SİVAS - Sivas'ta, bin 200'e yakın kiliseye adı verilen Aziz Vlas'ın mezarının bulunduğu düşünülen alanda yapılacak çevre düzenleme çalışması öncesi yapılan kazıda Anadolu Selçuk döneminde kullanılan 25 adet sikke bulundu.

Dinler tarihinin önemli isimlerinden birisi olan Aziz Vlas'ın mezarının bulunduğu düşünülen Sivas'ta Kaleardı Mahallesinde ki alanda gerçekleştirilecek çevre düzenlemesi öncesi, olayı tarihi kalıntılara zarar verilmemesi için başlatılan arkeolojik sondaj çalışması devam ediyor. Geçtiğimiz gün başlayan kazı çalışmaları sırasında 25 adet Selçuklular döneminde kullanılan sikke bulundu. Sikkeler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Emin Oğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Vakıflar Bölge Müdürü Teoman Karaca ve beraberindekiler kazı alanında incelemelerde bulundu. Ayhan, kazı çalışmasını yapan ekipten bilgi aldı. Ayhan, yapılan kazı çalışmalarında Anadolu Selçuk dönemine ait 25 adet sikke ile tandır bulunduğunu söyledi.

"Sivas'ımızın ulusal ve uluslararası inanç turizminde önemli bir yeri olacak"

Sivas Valisi Salih Ayhan gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas'ın ulusal ve uluslararası inanç turizminde önemli bir yeri olacağını belirtip, "Müze müdürlüğümüzün koordinesinde Kültür Varlıkları bölge müdürlüğümüzün izniyle, Kültür Varlıkları Genel müdürlüğünün onayıyla burada kazı çalışmaları yürütüyoruz. Burada ki kazı çalışmalarının özünde, manasında buradaki halkın tabiriyle göz evliyası olan diğer ismiyle de Aziz Vlas olarak bilinen kişinin mezarını aramak değil. Burada belediyemiz çevre düzenlemesi yapacak. Çalışmalar yapılmadan önce bu bölgenin eski bir yerleşim yeri olması hasebiyle çalışma yapmadan önce tarihi bir değer var mı, yok mu önce kazı yaparak onun tespitinin yapılması. Akabinde de belediyemizin bir çevre düzenlemesi yapması. Aziz Vlas, Hristiyanlığın hak dini olduğu zamanda ki önemli temsilcilerinden birisi. Cenab-ı Allah'a hak dinine inancı olan Hristiyanlığın hak din olduğu zaman ki önemli bir şahsiyet. Bizim burada ve Avrupa'da ismi zikredilen ve Sivas'ın inanç turizmi açısından önem arz eden bir kişidir. Şuan aşamada Selçuklu dönemine ait sikkeler ve tandır var. Çevre düzenlemesi yapmamıza da çok engel bir husus yoktur. Bu bizim değerimiz, geçmişte var olan Hristiyanlığın hak din olduğu zamanda ki çok önemli bir şahsiyet. Yüzlerce kiliseye ismi verilmiş olup, İspanya gibi Avrupa'nın birçok şehrinde anlamlı olan bir isim. Biz bu değerlerimize sahip çıkacağız. Sivas'ımızın ulusal ve uluslararası inanç turizminde önemli bir yeri olacak" dedi.

Aziz Vlas kazı çalışmalarında 25 adet sikke bulundu

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı Haber
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı Haber
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı Haber
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın 'Niye bakıyorsun?' kavgası kanlı bitti
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
MSB, 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların videosunu paylaştı
MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
'Korona beni bulsun' diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
"Korona beni bulsun" diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi...
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Bakan Soylu'dan, 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Bakan Soylu'dan, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Seda Sayan Demet Akalın
Spor Caner Erkin Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Aziz Vlas kazı çalışmalarında 25 adet sikke bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 20:15:32. #1.14#
title