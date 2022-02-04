Aziz son bölüm izle! Show TV Aziz 12. bölüm full HD izle! Aziz 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz yeni bölümde neler olacak?

Show TV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Aziz dizisi 12. bölümü yayınlandı. Show TV Mahkum 12. bölüm izleyemeyenler Aziz son bölüm izle! Show TV Aziz 12. bölüm izle! Aziz son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Aziz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz yeni bölümde neler olacak haberimizde...

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şehirde Türklerin yoklukla mücadele ettiğini gören Aziz'in halkını kurtarmak için nasıl bir çare bulacağının merak uyandırdığı tanıtımda "Ne pahasına olursa olsun Fransızlar bu topraklardan gidecekler!" sözleri dikkat çekiyor. Fransız askerlerinin Aziz'in evine geldiği anlarda gerilim artarken yaşanacaklar büyük bir heyecanla bekleniyor.

AZİZ SON BÖLÜM İZLE!

MAHKUM 12. BÖLÜM İZLE

AZİZ KONUSU NE?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Delege Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Payidar ailesinin ilk oğlu.

Dilruba (Damla Sönmez) - Tek isteği aşık olduğu Aziz ile birlikte olmak olan Paşazade torunu.

Efnan (Simay Barlas) - Hayatının aşkıyla tanıştığını zanneden kadın.

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi.

Delege Pierre (Fırat Tanış) - Antakya'nın sahibi olduğunu iddia eden delege.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın bir diğer oğlu.

Yardımcı karakterler

Kenan (Eren Hacısalihoğlu)

Handan (Ayten Soykök)

Nigar Payidar (Füsun Demirel)

Hatice Ana (Meral Çetinkaya)

Azime (Suzan Kardeş)

Mustafa (Baran Akbulut)

Maksude Payidar (Elif Sönmez)

Cemal (Cenan Çamyurdu)

Selahattin (Haydar Köyel)

Aslan (Berkay Akın)

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