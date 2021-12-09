Aziz Şehitlerimizin Yakınları, Malül ve Muharip Gazi ile Ailelerinden Oluşan Kafile Şehrin Simgeleşen Değerlerini Ziyaret Ettiler - Haberler
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Aziz Şehitlerimizin Yakınları, Malül ve Muharip Gazi ile Ailelerinden Oluşan Kafile Şehrin Simgeleşen Değerlerini Ziyaret Ettiler

Aziz Şehitlerimizin Yakınları, Malül ve Muharip Gazi ile Ailelerinden Oluşan Kafile Şehrin Simgeleşen Değerlerini Ziyaret Ettiler
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Aziz Şehitlerimizin Yakınları, Malül ve Muharip Gazi ile Ailelerinden Oluşan Kafile Şehrin Simgeleşen Değerlerini Ziyaret EttilerValiliğimizce 3 günlük gezi kapsamında Afyonkarahisar'a gönderilen aziz şehitlerimizin yakınları ile malül ve muharip gazi ve ailelerinden oluşan kafile şehrin...

Aziz Şehitlerimizin Yakınları, Malül ve Muharip Gazi ile Ailelerinden Oluşan Kafile Şehrin Simgeleşen Değerlerini Ziyaret EttilerValiliğimizce 3 günlük gezi kapsamında Afyonkarahisar'a gönderilen aziz şehitlerimizin yakınları ile malül ve muharip gazi ve ailelerinden oluşan kafile şehrin simgeleşen değerlerini ziyaret ettiler. Gezinin ilk gününde Afyonkarahisar İstiklal Tanıtım Merkezi, Afyonkarahisar Büyük Taarruz Şehitliği ile Afyonkarahisar Paşa Cami ziyaret edildi.

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