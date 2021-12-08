Aziz Şehitlerimizin Yakınları ile Malul ve Muharip Gazilerden Oluşan Kafile Afyonkarahisar'a Uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aziz Şehitlerimizin Yakınları ile Malul ve Muharip Gazilerden Oluşan Kafile Afyonkarahisar'a Uğurlandı

Aziz Şehitlerimizin Yakınları ile Malul ve Muharip Gazilerden Oluşan Kafile Afyonkarahisar'a Uğurlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Aziz şehitlerimizin yakınları ile malul ve muharip gazilerden oluşan 47 kişilik kafileyi, Valiliğimizce düzenlenen 3 günlük gezi programı ile "Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar"a, Afyonkarahisar'a uğurladık.

Aziz şehitlerimizin yakınları ile malul ve muharip gazilerden oluşan 47 kişilik kafileyi, Valiliğimizce düzenlenen 3 günlük gezi programı ile " Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar"a, Afyonkarahisar'a uğurladık.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title