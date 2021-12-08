Aziz Şehitlerimizin Yakınları ile Malul ve Muharip Gazilerden Oluşan Kafile Afyonkarahisar'a Uğurlandı

Aziz şehitlerimizin yakınları ile malul ve muharip gazilerden oluşan 47 kişilik kafileyi, Valiliğimizce düzenlenen 3 günlük gezi programı ile " Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar"a, Afyonkarahisar'a uğurladık.

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