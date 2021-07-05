Aziz Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz

Aziz Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz5 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat: 10. 00' da Anıt Alanı'nda icra edilen çelenk sunma töreninde;

Aziz Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz5 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat: 10. 00' da Anıt Alanı'nda icra edilen çelenk sunma töreninde; İskenderun Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Ata'mızın manevi huzuruna sunulmasının akabinde Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere kutsal vatan topraklarımızın bütünlüğü ve necip milletimizin selameti adına canlarını feda ederek şehadete intikal eden aziz şehitlerimizin anısına bir dakika saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşımızın eşliğinde şanlı bayrağımız göndere çekildi. Çelenk sunma töreninin ardından günün anlam ve önemine yönelik konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı; Güzide ilçemiz İskenderun'un anavatana ilhak süreci ve günümüzdeki yeri ve önemine değinmesinin akabinde anıt şeref defterini imzaladı. Söz konusu tören programına; Belen Kaymakamı ve İskenderun Kaymakam Vekili Sn. Hayrettin Baskın, 39'uncu Mekanize Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılıç, İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanı SG Kıdemli Binbaşı Oğuz Emre Çiçek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hasan Gün, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, idari, adli ve askeri erkan, muharip gazilerimiz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre