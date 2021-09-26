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Aziz Sancar: Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aziz Sancar: Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek

NOBEL ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar "Aşı karşıtı olmak; mantık dışı bir tutum. Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek" dedi.

NOBEL ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar"Aşı karşıtı olmak; mantık dışı bir tutum. Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Aziz Sancar, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) onur konuğu olarak Türkiye'ye geldi. Sancar, burada 'TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu' çatısı altında aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları yürüten bilim insanları ile de bir araya geldi. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nin (MAM) Konferans Salonu'ndaki toplantıya Sancar ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK MAM Başkan Vekili Dr. Osman Okur, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitü Müdürü Burcu Özsoy, TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü ve COVID-19 Türkiye Platformu Koordinatörü Prof. Dr. Şaban Tekin katıldı. Toplantıda platform bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Gül, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Akbulut ve Dr. Mehmet Altay Ünal, Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. İhsan Gürsel, ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel de yer aldı.

'GERÇEKTEN ÇOK BEĞENDİM'

'Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma' başlıklı toplantının ardından konuşan Sancar, "Türkiye'de aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldınız. Aşı çalışmalarının geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi: "Çok başarılı buldum. Bazılarından haberim vardı ama bu kadar ayrıntılı bilmiyordum. Gerçekten 3 yıl içinde harika işler başarmışlar ve iyi öğrenciler yetiştirmişler, gerçekten çok beğendim." Sancar, aşı karşıtlığı konusunda bir mesajının olup olmadığıyla ilgili soruyu da "Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü aşı karşıtı olmak bence mantık dışı bir tutum. Aşı karşıtı olmak; mantıklı bir tutum değil" cevabını verdi.

Görev yaptığı üniversitenin aşı olmayanları kabul etmediğini vurgulayan Sancar, "Türkiye kanunları zorluyor mu bilmiyorum ama kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek, yoksa başkasını tehlikeye sokuyorsunuz. Buna hakkınız yok" dedi.

'HARİKA İŞLER BAŞARIYORLAR'

Öte yandan düzenlenen toplantıyı sosyal medyadan paylaştığı videolu mesajla duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar Hocamız, TEKNOFEST için geldiği ülkemizde TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmalarını yürüten bilim insanlarımızla buluştu. Hocamızın söylediği gibi harika işler yapıyorlar" paylaşımında bulundu.


Aziz Sancar: Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek

Aziz Sancar: Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek

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