ANKARA (DHA) - Aziz Sancar : Ankara'da açılacak Aziz Sancar Eğitim Kampüsü benim için onur kaynağı

NOBEL ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, adını taşıyan eğitim kampüsünün açılışına katılmak üzere şubat ayında Ankara'ya gelecek. Bu girişimlerin Türkiye'nin, Türk dünyasının eğitim ve bilime verdiği önemin bir göstergesi olarak kendisini sevindirdiğini belirten Sancar, Ankara'da açılacak kampüsün şimdiye kadar adı verilen kurumlar arasında en yeni ve en büyük girişim olduğunu belirterek, "Bu benim için bir bilim insanı olarak ve Türk dünyasının Batı ülkelerinde bir temsilcisi olarak büyük bir onur ve gurur kaynağıdır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Ankara'da yapımı tamamlanan, içerisinde Bilim ve Sanat Eğitim merkezi (BİLSEM), anaokulu, fen lisesi ve öğrenci pansiyonu bulunan eğitim kampüsüne adı verilen Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, şubat ayında yapılacak açılışa katılmak üzere Türkiye'ye gelecek. Aziz Sancar, üniversitelerle iş birlikleri yapılarak yeni bilimsel çalışmalar ve icatlar için uygun laboratuvar ortamları, eğitim alt yapısı hazırlanan eğitim kampüsüne adının verilmesine ilişkin yazılı açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aziz Sancar Eğitim Kampüsü ile ilgili yaptığı açıklamada, kampüsün AR-GE merkezi olarak tasarlanacağını ve lise düzeyindeki tüm öğrencilerin bilimsel yaşama adım atacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilmelerini sağlayacaklarını belirtmişti.

Haber: ANKARA,

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