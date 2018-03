Aziz Patrik" Günü Yürüyüşü - New York

- Aziz Patrik Günü Yürüyüşü

Düzenlenen etkinlikten detaylar NEW YORK - ABD'nin New York kentinde her yıl gerçekleştirilen 17 Mart "St. Patrick's Day Parade" (Aziz Patrik Günü Yürüyüşü), günün simge rengi yeşil giysili katılımcıların çoşkulu yürüyüşüne sahne oldu.

Bu yıl 257'ncisi gerçekleştirilen Aziz Patrik Günü Yürüyüşü, 5. Cadde üzerinde, 44 Sokak ile 79. Sokak arasında gerçekleşti.