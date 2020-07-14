Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde ayin düzenlendi (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde ayin düzenlendi (2)

Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde yapılan ayinde, Türk ve Rus dostluğu için de dua edildi.

14.07.2020 14:59 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:10

Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde yapılan ayinde, Türk ve Rus dostluğu için de dua edildi.

Rus Sanat ve Kültür Derneğince organize edilen ayine, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 30 kişi katıldı.

Moskova Patrikhanesi Temsilcisi Yuriy Sergeyev'in yönettiği ayinde, Ortodokslar yaklaşık 2,5 saat, "Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolas ve Türk-Rus dostluğuna dua etti. Çocukların da katıldığı ayinde, katılımcılardan bazıları mum yaktı.

Din adamı Sergeyev, Türkiye'de çok sayıda Rus vatandaşı yaşadığını, sadece Antalya bölgesinde 100 binden fazla Rus olduğunu söyledi.

Hiçbir kısıtlama, tedirginlik olmadan çok mutlu yaşadıklarını vurgulayan Sergeyev, "Her zaman ayin yapabiliyoruz. Türk yönetimi talep ettiğimizde gerekli izinleri veriyor, çok özgürüz. Mayıs ayında Aziz Nikolas için özel program yapacaktık, koronavirüsten dolayı yapamadık. Halkımız, ülkelerimiz arasında dostluk ve anlayış devam etsin diye dua ediyoruz." diye konuştu.

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasını değerlendiren Sergeyev, ilk başta nasıl olacağına ilişkin soru işaretleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon konuşmasından sonra biz rahatladık. Bu güzel tarih sembolü, herkes için açık olacak. Ayasofya kararını saygıyla karşılıyoruz. Kapalı olmayacak, ziyaretçiler oradaki mozaikleri, güzel mimariyi ve ruhu hissedebiliyor. Bu bizim için çok güzel bir haber. Ayasofya'nın statü değiştirmesi tabii ki iç politikaya ait."

"Rus-Türk dostluğu çok kıymetli"

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı ise dernek olarak ayinlere ve din etkinliklerine destekte bulunduklarını, dinlerin insanlık için çok önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'de tüm inançların rahatça yaşanabildiğine dikkati çeken Balcı, "Cumhurbaşkanlarımız arasındaki konuşmadan sonra çok iyi anladık ki Ayasofya dünyaya kapı kapatmadı, aslında turistler için daha da avantajlı oldu çünkü ücret de alınmayacak artık. Herkes rahatça gidebilir, bu konuda biz mutluyuz." diye konuştu.

Balcı, Türkiye'de herkesin kendi dinini özgürce yaşayıp, rahat bir şekilde dua ettiğini söyledi.

Sembolik bir ayin yaptıklarına değinen Balcı, "Rus-Türk dostluğu çok kıymetli, hiçbir ayrım yok. Rusya evimiz, Türkiye kalbimiz." dedi.

Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde ayin düzenlendi (2)

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı Güncel
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 3. Sayfa
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 3. Sayfa
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza Güncel
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 3. Sayfa
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı Dünya
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
Devlet kurumuna girip 'Size koronavirüs hediye getirdim' diyen şahsa 3 bin lira para cezası
Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Özgür Özel Halife Hafter Hüseyin Filiz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kemal Sunal Demet Akalın Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde ayin düzenlendi (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 15:52:09. #1.14#
title