Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde ayin düzenlendi
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Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde ayin düzenlendi

Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde yapılan ayinde, Türk ve Rus dostluğu için de dua edildi.

Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde ayin düzenlendi
14.07.2020 13:13 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:48

Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde yapılan ayinde, Türk ve Rus dostluğu için de dua edildi.

Rus Sanat ve Kültür Derneğince organize edilen ayine, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 30 kişi katıldı.

Moskova Patrikhanesi Temsilcisi Yuriy Sergeyev'in yönettiği ayinde, Ortodokslar yaklaşık 2,5 saat, "Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolas ve Türk-Rus dostluğuna dua etti. Çocukların da katıldığı ayinde, katılımcılardan bazıları mum yaktı.

Din adamı Sergeyev, Türkiye'de çok sayıda Rus vatandaşı yaşadığını, sadece Antalya bölgesinde 100 binden fazla Rus olduğunu söyledi.

Hiçbir kısıtlama, tedirginlik olmadan çok mutlu yaşadıklarını vurgulayan Sergeyev, "Her zaman ayin yapabiliyoruz. Türk yönetimi talep ettiğimizde gerekli izinleri veriyor, çok özgürüz. Mayıs ayında Aziz Nikolas için özel program yapacaktık, koronavirüsten dolayı yapamadık. Halkımız, ülkelerimiz arasında dostluk ve anlayış devam etsin diye dua ediyoruz." diye konuştu.

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasını değerlendiren Sergeyev, ilk başta nasıl olacağına ilişkin soru işaretleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon konuşmasından sonra biz rahatladık. Bu güzel tarih sembolü, herkes için açık olacak. Ayasofya kararını saygıyla karşılıyoruz. Kapalı olmayacak, ziyaretçiler oradaki mozaikleri, güzel mimariyi ve ruhu hissedebiliyor. Bu bizim için çok güzel bir haber. Ayasofya'nın statü değiştirmesi tabii ki iç politikaya ait."

"Rus-Türk dostluğu çok kıymetli"

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı ise dernek olarak ayinlere ve din etkinliklerine destekte bulunduklarını, dinlerin insanlık için çok önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'de tüm inançların rahatça yaşanabildiğine dikkati çeken Balcı, "Cumhurbaşkanlarımız arasındaki konuşmadan sonra çok iyi anladık ki Ayasofya dünyaya kapı kapatmadı, aslında turistler için daha da avantajlı oldu çünkü ücret de alınmayacak artık. Herkes rahatça gidebilir, bu konuda biz mutluyuz." diye konuştu.

Balcı, Türkiye'de herkesin kendi dinini özgürce yaşayıp, rahat bir şekilde dua ettiğini söyledi.

Sembolik bir ayin yaptıklarına değinen Balcı, "Rus-Türk dostluğu çok kıymetli, hiçbir ayrım yok. Rusya evimiz, Türkiye kalbimiz." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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