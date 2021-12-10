Aziz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aziz yeni bölüm bugün mü, yarın mı, hangi gün yayınlanıyor? Perşembe mi Cuma mı?
Ekranların yeni başlayan dizisi Aziz bugün tekrar bölümü ile yayınlanacak. İzleyiciler dizinin yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor merak etti. Peki, Aziz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aziz yeni bölüm bugün mü, hangi gün yayınlanıyor? Perşembe mi Cuma mı? Aziz ne zaman 2021? Aziz ne zaman 2022? Aziz hangi gün? Aziz Cuma günü mü? İşte detaylar...
Yeni başlayacak olan Aziz dizisinin yayın günü ne zaman merak ediliyor. Dizi Perşembe günü mü Cuma günü mü yayınlanıyor? Aziz dizisi hangi gün yayınlanıyor? Aziz bugün mü yarın mı? Aziz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aziz yeni bölüm ne zaman?
Aziz dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümleri Cuma günü ekranlara geliyor.
Dizinin yeni bölümleri Cuma günü ekranlara gelmektedir. 11 Kasım Perşembe günü yani bugün ise Aziz'in son bölümü ekranlara gelecek. Yeni bölümü yarın yani Cuma günü yayınlanacaktır.
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Üç Kuruş (Tekrar)
22:45 - Aziz (Tekrar)
01:30 - Üç Kuruş (Tekrar)
Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.
Aziz Payidar (Murat Yıldırım)
Dilruba (Damla Sönmez)
Efnan (Simay Barlas)
Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan)
Monsieur Pierre (Fırat Tanış)
Adem Payidar (Güven Murat Akpınar)
Handan (Ayten Soykök)
Hatice Ana (Meral Çetinkaya)
Nigar Hala (Füsun Demirel)
Kenan (Eren Hacısalihoğlu)
Mustafa (Baran Akbulut)
Maksude Payidar (Elif Sönmez)
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