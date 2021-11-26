Aziz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aziz yeni bölüm bugün mü, yarın mı, hangi gün yayınlanıyor? Perşembe mi Cuma mı?

Yeni başlayacak olan Aziz dizisinin yayın günü ne zaman merak ediliyor. Dizi Perşembe günü mü Cuma günü mü yayınlanıyor? Aziz dizisi hangi gün yayınlanıyor? Aziz bugün mü yarın mı? Aziz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aziz yeni bölüm ne zaman?

AZİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aziz dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümleri Cuma günü ekranlara geliyor.

AZİZ BUGÜN VAR MI? YENİ BÖLÜMÜ PERŞEMBE Mİ CUMA MI?

Dizinin yeni bölümleri Cuma günü ekranlara gelmektedir. 11 Kasım Perşembe günü yani bugün ise Aziz'in son bölümü ekranlara gelecek. Yeni bölümü yarın yani Cuma günü yayınlanacaktır.

11 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Üç Kuruş (Tekrar)

22:45 - Aziz (Tekrar)

01:30 - Üç Kuruş (Tekrar)

AZİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Aziz Payidar (Murat Yıldırım)

Dilruba (Damla Sönmez)

Efnan (Simay Barlas)

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan)

Monsieur Pierre (Fırat Tanış)

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar)

Handan (Ayten Soykök)

Hatice Ana (Meral Çetinkaya)

Nigar Hala (Füsun Demirel)

Kenan (Eren Hacısalihoğlu)

Mustafa (Baran Akbulut)

Maksude Payidar (Elif Sönmez)

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet