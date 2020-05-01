Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından Afganistan'a ramazan yardımı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Afganistan'ın kuzeyinde Mevlana Kültür Merkezinin desteğiyle ihtiyaç sahibi 400 aileye ramazan paketi yardımında bulundu.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Afganistan'ın kuzeyinde Mevlana Kültür Merkezinin desteğiyle ihtiyaç sahibi 400 aileye ramazan paketi yardımında bulundu.

Afganistan merkezli Mevlana Kültür Merkezinden yapılan açıklamada, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının desteğiyle, ülkenin kuzeyindeki Faryab ve Belh vilayetlerinde ihtiyaç sahibi 400 aileye ramazan paketi dağıtıldığı bildirildi.

Ramazan paketinde pirinç, sıvı yağ, toz şeker, makarna, tuz, sabun ve maske bulunduğu belirtilen açıklamada, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının bundan sonraki süreçte başka coğrafyalarda olduğu gibi Afganistan'da da yardım faaliyetlerini sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: AA