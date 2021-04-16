Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Sudan'da bin aileye gıda yardımı yaptı
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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Sudan'da bin aileye gıda yardımı yaptı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Sudan'da bin aileye gıda yardımı yaptı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Sudan'ın farklı bölgelerinde bin aileye gıda yardımında bulundu.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Sudan'ın farklı bölgelerinde bin aileye gıda yardımında bulundu.

Hüdayi Vakfı Sudan Sorumlusu Mustafa Dirier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Hartum'un Seleme, Soba ve Kalakle mahallelerinde 350 aileye, Umdurman kentinin Darusselam, Umbedde mahalleleri ve Hasabe köyünde 450 aileye Türk hayırseverlerin bağışladığı kumanya paketlerini ulaştırdıklarını söyledi.

Kuzey Darfur eyaletinin Faşir kentinde iç savaştan etkilenen 200 aileye de gıda paketi dağıttıklarını belirten Dirier, yardım dağıtılanlar arasında yetimlerin ve bedensel engellilerin de bulunduğunu kaydetti.

Dirier, "Paylaşma ruhunun canlandığı Ramazan günlerinde ihtiyaç sahibi Sudanlı kardeşlerimizin iftar sofralarına katkı sağlamak, halkla hemhal olmak için ev ev dolaşarak gıda paketlerimizi gerçek ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Ramazan boyunca iftar etkinlerimiz de olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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