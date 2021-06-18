Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Kurban Bayramı'nda 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor
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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Kurban Bayramı'nda 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Kurban Bayramı'nda 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Türkiye'de ve 40 ülkede gerçekleştireceği vekalet usulü kurban kesim organizasyonuyla mazlum, mağdur ve kimsesizlere bayram sevinci yaşatacak.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Türkiye'de ve 40 ülkede gerçekleştireceği vekalet usulü kurban kesim organizasyonuyla mazlum, mağdur ve kimsesizlere bayram sevinci yaşatacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Kurban, Fedakarlık Bayramı" çağrısıyla yola çıkan vakıf, vekaletle kurban kesim bedelini yurt dışında 1.000 lira, yurt içinde büyükbaş kurbanda bir hisse 2 bin 100 TL, küçükbaş kurbanda ise kıvırcık koç için 1950 TL, büyük koç için ise 2 bin 250 TL olarak belirledi.

Afrika, Asya, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Uzak Doğu gibi farklı coğrafyalarda, ihtiyacın en fazla olduğu bölgelerde keseceği kurbanlarla milyonlarca ihtiyaç sahibini sevindirmeyi hedefleyen vakıf, bayram günleri İstanbul'da da 8 bin dar gelirli aileye kurban eti dağıtacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz, kurbanın sadece vacip bir ibadetin ifası değil, aynı zamanda paylaşmanın ve yardımlaşmanın en canlı tezahürlerinden biri olduğunu belirtti.

Hayırseverler, kurban bağışlarını hem vakıf merkezlerinden hem de "www.hudayivakfi.org" sitesinden online olarak yapabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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