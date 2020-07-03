Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı 40 ülkede kurban kesecek Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Kurban Bayramı'nda yurt içi ve 40 ülkede vekalet usulü kurban kesim organizasyonu gerçekleştirecek.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Kurban Bayramı'nda yurt içi ve 40 ülkede vekalet usulü kurban kesim organizasyonu gerçekleştirecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Hakk'a Kurban, Cana Şifa Olsun" çağrısıyla yola çıkan vakıf, mazlum, mağdur ve kimsesizlerin yardımına koşacak.

Vekaletle kurban kesim bedeli yurt dışında 850 lira, yurt içinde büyükbaş kurbanda bir hisse 1750 lira, küçükbaş kurbanda kıvırcık koç 1650, büyük koç ise 1850 lira olarak belirlendi.

Afrika, Asya, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Uzak Doğu gibi farklı coğrafyalarda 40 ülkede, ihtiyacın fazla olduğu bölgelerde kesilecek kurbanların etlerini yüz binlerce ihtiyaç sahibine dağıtmayı hedefleyen vakıf, İstanbul'da da Üsküdar ve Küçük Çamlıca'daki merkezlerindeki modern ve hijyenik kesimhanelerinde kurban kesim hizmeti sunacak.

Vakıf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kurban kesim organizasyonunu 3 güne yayarak, kesim alanına sınırlı sayıda kişi kabul edecek ve kurban etlerinin dileyenlere bayram sonrası verilmesini sağlayacak.

Vakıf, İstanbul'daki kesim organizasyonunda kurban sahiplerinden bağış olarak alacağı etleri 8 bin dar gelirli aileye bayramın ilk gününden itibaren dağıtacak.

Kaynak: AA