Aziz konusu ne, oyuncuları kimler? Aziz dizisi uyarlama mı, hangi dönemde geçiyor? Aziz dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Show TV'nin yenizi dizisi Aziz bugün başlıyor. Büyük heyecanla beklenen dizinin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Aziz konusu ne, oyuncuları kimler? Aziz dizisi uyarlama mı? Aziz dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aziz dizisi uyarlama mı, senaryosu kime ait? Aziz dizisi başrol oyuncuları kimlerdir? Aziz konusu ne, neyi anlatıyor? Aziz dizisi hangi dönemde geçiyor?
Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Aziz konusu ne? Aziz dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?
Aziz dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanıyor.
Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.
Aziz Payidar (Murat Yıldırım)
Dilruba (Damla Sönmez)
Efnan (Simay Barlas)
Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan)
Monsieur Pierre (Fırat Tanış)
Adem Payidar (Güven Murat Akpınar)
Handan (Ayten Soykök)
Hatice Ana (Meral Çetinkaya)
Nigar Hala (Füsun Demirel)
Kenan (Eren Hacısalihoğlu)
Mustafa (Baran Akbulut)
Maksude Payidar (Elif Sönmez)