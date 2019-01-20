Aziz Kocaoğlu neden aday olduğunu açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, "Benim İzmir'e karşı borcum var. İzmir'de en uzun belediye başkanlığı yapan kişiyim. Bu kadar problem olmasıydı aday olmayacaktım. Ama İzmirliye olan sorumluluğumdan dolayı aday adayı olma kararı vermek zorunda kaldım" diye konuştu.