Aziz Hüdayi Vakfından vefa hareketine destek Aziz Hüdayi Vakfının saha uzmanları ve gönüllüleri, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına destek amacıyla, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların market alış verişlerini gerçekleştiriyor.

Aziz Hüdayi Vakfının saha uzmanları ve gönüllüleri, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına destek amacıyla, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların market alış verişlerini gerçekleştiriyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları yardımlar, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Vefa Sosyal Destek adıyla yapılan bu yardım hareketine 425 yıldır hizmet veren Aziz Hüdayi Vakfı da katılıyor. İstanbul'da her ay yaklaşık 7 bin dar gelirli aileye düzenli bir şekilde gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan ayni yardımları ve nakdi destekleri ulaştıran vakıf, yaşlılara ve kronik rahatsızlığı olan hastalara yönelik yardımlarını arttırma kararı aldı.

Vakıf bu kapsamda hastalığın yayılmaması amacıyla devletin yaptığı çağrıya uyarak evlerinden çıkamayan yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olan hastaların gıda ve hijyen gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için saha uzmanları ve gönüllüleriyle birlikte market alışverişlerini gerçekleştiriyor.

Yardımların koordinasyonu noktasında kaymakamlıklar, belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli irtibat halinde yürüten vakıf yetkilileri, hayırsever vatandaşları vefa hareketine katkı vermeye çağırıyor.

Kaynak: AA