Aziz 'Efnan' Simay Barlas kimdir? Aziz Efnan gerçek adı nedir? Simay Barlas kaç yaşında, oynadığı dizi ve filmler nedir?

Aziz Efnan kimdir? Aziz Efnan gerçek adı nedir? Simay Barlas kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. ın cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Show TV'nin yeni dizisi Aziz bu akşam ekran macerasına başlayacak. Show TV'de ekrana gelecek olan Aziz dizisinde Efnan karakterini canlandıran Simay Barlas'ın hayatı merak ediliyor. Güzel oyuncu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte, Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı... Simay Barlas kaç yaşında, oynadığı dizi ve filmler nedir?

AZİZ EFNAN KİMDİR?



Efnan benim adım... Efnan cennetteki güzel gözlü kız demek... Anam cehennem gibi bi evde dünyaya getirmiş. Açlığın, fakirliğin, zulmün içene... Anam koymuş adımı. Dünyada veremediği cenneti adımda yaşatsın istemiş. Küçücüktüm öksüz kaldım. Ama söz verdim ben ağlamaycam, o zalım babama inat gülecem diye anamın mezarı başında. Talihim de hep kaş çatacak değil ya bana, elbet bir yerde gülecek yüzüme gülecek dedim. Gülmedi. Yokluk, sefalet, eziyet yakamı bırakmadı.

Ben hep bir gün biri gelecek dedim. Gelip beni bu cehennemden çıkaracak. Aziz'i gördüğüm vakit anladım. O benim kalu beladan alnıma yazılandır. Allah'a yemin ettim o gece. "Ondan başkasını sevmeyeceğim." Bildim. Kader bizi bir daha karşılaştıracaktı. Bir gün döndü geldi. O gündür benim bütün bayramlarım. Lakin ben onun dünyasında bir diken, bahçesinde bir bataklık gülü gibi kalacağımı, kalbimin böyle acıyıp parça parça olacağını nereden bilecektim?

AZİZ EFNAN GERÇEK ADI NEDİR?

Aziz dizisinde Efnan karakterini canlandıran isim Simay Barlas'tır.

SİMAY BARLAS KİMDİR?

17 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Simay Barlas, Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini ''Paramparça'' dizisnde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Simay Barlas; Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde yer almıştır.

Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Zalim İstanbul'' dizisinde Damla karakterine hayat veren Simay Barlas, şimdilerde Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat vermektedir.

23 yaşındaki güzel oyuncu, 1.66 metre boyunda, 47 kilo ve Boğa burcudur.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Paramparça (Öykü) 2013

Hayat Bazen Tatlıdır (Gözde Sarıyaz) 2016-2017

Adı Efsane (Naz Yalınay) 2017

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet