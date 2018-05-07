Bursasporlu Aziz Behich, Avustralya Milli Takımının 2-18 Dünya Kupası Kadrosuna Alındı
Bursaspor'da bu sezon gösterdiği performans ile beğeni toplayan Türk asıllı Avustralyalı futbolcu Aziz Behich, 2018 Dünya Kupası aday Kadrosuna çağrıldı.
Bursaspor'un sol bek oyuncusu Aziz Behich, 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Avustralya'nın aday kadrosuna davet edildi.
AVUSTRALYA; FRANSA, DANİMARKA VE PERU İLE MÜCADELE EDECEK
Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Fransa, Danimarka ve Peru ile mücadele edecek Avustralya'nın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Bert Van Marwiik'in belirlediği 32 kişilik kadroda Bursasporlu Aziz Behich de yer aldı. Yeşil-beyazlı formayla bu sezon 30 lig maçına çıkan Aziz, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Avustralya Milli Takımı'nda ise 19 maça çıkan deneyimli oyuncu iki kez gol sevinci yaşamayı başardı.
Avustralya 9 Haziran'da Macaristan ile Budapeşte'de bir hazırlık maçı oynayacak. 32 kişilik aday kadro 14 Mayıs'ta 26 kişiye düşürülecek.