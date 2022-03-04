Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Aziz 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 17. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

AZİZ KONUSU NE?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Delege Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 16. bölümünün ardından 17. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz 17. bölüm fragmanı çıkmadı.

AZİZ 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 16. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Aziz'in açıkça Pierre'e gözdağı verdiği sahnede ikili arasındaki savaş kızışıyor. Aziz, Efnan'dan uzak durması için Pierre'i uyarırken, "Can damarına basılmış bir Türk'ün öfkesini görmek istemezsiniz!" sözleriyle mesajını net bir şekilde veriyor. Peki bu savaşın kazananı kim olacaktı? Aziz mi, yoksa Pierre mi?

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz, 15. Bölümünde; Babasının katilinin Pierre olduğunu öğrenen Aziz intikam almak üzere harekete geçer. Efnan, Aziz'in Pierre'e zarar verip başını derde sokmasından korkmaktadır. Dilruba'nın Adem'le evlenmesinin sebebinin Aziz olduğunu bilmek Efnan'ı içten içe tedirgin ederken, Dilruba ile aynı çatı altında yaşamak onun için daha zor olacaktır. Adem ise Aziz ve Dilruba hakkında öğrendiği bir sırla darmadağın olur. Tüm bunlar olurken Pierre'in Efnan'ı cinayet suçuyla sıkıştırması, Aziz'i artık geri dönüşü olmayan bir yola sokacak ve şehirdeki tüm dengeler alt üst olacaktır…

Aziz son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

AZİZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Payidar ailesinin ilk oğlu.

Dilruba (Damla Sönmez) - Tek isteği aşık olduğu Aziz ile birlikte olmak olan Paşazade torunu.

Efnan (Simay Barlas) - Hayatının aşkıyla tanıştığını zanneden kadın.

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi.

Delege Pierre (Fırat Tanış) - Antakya'nın sahibi olduğunu iddia eden delege.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın bir diğer oğlu.

Yardımcı karakterler

Kenan (Eren Hacısalihoğlu)

Handan (Ayten Soykök)

Nigar Payidar (Füsun Demirel)

Hatice Ana (Meral Çetinkaya)

Azime (Suzan Kardeş)

Mustafa (Baran Akbulut)

Maksude Payidar (Elif Sönmez)

Cemal (Cenan Çamyurdu)

Selahattin (Haydar Köyel)

Aslan (Berkay Akın)

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