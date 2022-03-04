Aziz 16. yeni bölüm ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta? Aziz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz, 15. Bölümünde; Babasının katilinin Pierre olduğunu öğrenen Aziz intikam almak üzere harekete geçer. Efnan, Aziz'in Pierre'e zarar verip başını derde sokmasından korkmaktadır. Dilruba'nın Adem'le evlenmesinin sebebinin Aziz olduğunu bilmek Efnan'ı içten içe tedirgin ederken, Dilruba ile aynı çatı altında yaşamak onun için daha zor olacaktır. Adem ise Aziz ve Dilruba hakkında öğrendiği bir sırla darmadağın olur. Tüm bunlar olurken Pierre'in Efnan'ı cinayet suçuyla sıkıştırması, Aziz'i artık geri dönüşü olmayan bir yola sokacak ve şehirdeki tüm dengeler alt üst olacaktır…

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 16. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Aziz'in açıkça Pierre'e gözdağı verdiği sahnede ikili arasındaki savaş kızışıyor. Aziz, Efnan'dan uzak durması için Pierre'i uyarırken, "Can damarına basılmış bir Türk'ün öfkesini görmek istemezsiniz!" sözleriyle mesajını net bir şekilde veriyor. Peki bu savaşın kazananı kim olacaktı? Aziz mi, yoksa Pierre mi?

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