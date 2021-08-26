Azimli'de yeni nesil sayaçların ilk okuması yapıldı
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Azimli'de yeni nesil sayaçların ilk okuması yapıldı

Azimli'de yeni nesil sayaçların ilk okuması yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından alt ve üstyapısı yenilenerek modern bir görünüme kavuşan ve yeni nesil uzaktan okumalı sayaç montajları da ücretsiz olarak parsel sınırlarına yapılan Saruhanlı ilçesine bağlı Azimli mahallesinde yeni nesil sayaçların ilk...

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından alt ve üstyapısı yenilenerek modern bir görünüme kavuşan ve yeni nesil uzaktan okumalı sayaç montajları da ücretsiz olarak parsel sınırlarına yapılan Saruhanlı ilçesine bağlı Azimli mahallesinde yeni nesil sayaçların ilk okuma işlemi yapıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, alt ve üstyapısını yenileyerek sağlıklı ve modern çevreler kazandırdığı mahallelere yeni nesil uzaktan okumalı su sayaçları ve muhafaza kutularının montajını ücretsiz bir şekilde yapmaya devam ediyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, alt ve üstyapı çalışmalarıyla adeta dönüşüm yaşayıp su sayaçlarının montajı da tamamlanan Saruhanlı ilçesine bağlı Azimli mahallesine bir ziyarette bulunarak yeni nesil sayaçların ilk okuma işlemlerini yerinde takip etti. Genel Müdür Yardımcısı Çevik, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamını vatandaşlara ileterek yeni sistemin hayırlı olmasını diledi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, basılan ilk faturaları Mahalle Muhtarı Osman Yanar'a teslim ederek, "Geçen yıl buraya alt ve üstyapı müjdesini vermek için gelmiştik. Tam bir yıl sonra da tüm çalışmalarımızı tamamlayıp yeni nesil sayaçlarımızın ilk okumalarını yapmak için geldik. Azimli mahallemiz yeni nesil uzaktan okumalı sayaç montajlarını ilk yaptığımız mahallelerden birisi. Uzaktan okumalı sistem ile ilk faturalarımızı bastık. Mahalle halkımız adına, Manisa'mız adına bu yeni teknolojinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Çevik'e Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan, İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Güray Coşkun, MASKİ Saruhanlı İlçe Şefi Kerim Ali Oruç Orhan ve teknik personel de eşlik etti. - MANİSA

Azimli'de yeni nesil sayaçların ilk okuması yapıldı
Azimli'de yeni nesil sayaçların ilk okuması yapıldı
Azimli'de yeni nesil sayaçların ilk okuması yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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