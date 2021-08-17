Azime Tezer kimdir? Prof. Dr. Azime Tezer kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Azime Tezer biyografisi!

Bugün FOX TV Çalar Saat programına Azime Tezer konuk olmuştur. Türkiye'nin afet yönetimi politikası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hayatı merak edilen kimdir? Afet yönetimi Enstitüsü - Şehir Plancısı Prof. Dr. Azime Tezer İTÜ kimdir? Prof. Dr. Azime Tezer kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Azime Tezer hayatı ve biyografisi nedir?