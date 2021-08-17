Azime Tezer kimdir? Prof. Dr. Azime Tezer kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Azime Tezer biyografisi!
Bugün FOX TV Çalar Saat programına Azime Tezer konuk olmuştur. Türkiye'nin afet yönetimi politikası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hayatı merak edilen kimdir? Afet yönetimi Enstitüsü - Şehir Plancısı Prof. Dr. Azime Tezer İTÜ kimdir? Prof. Dr. Azime Tezer kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Azime Tezer hayatı ve biyografisi nedir?
Bugün FOX TV Çalar Saat programına Azime Tezer konuk olmuştur. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye'nin afet yönetimi politikası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hayatı merak edilen kimdir? Afet yönetimi Enstitüsü - Şehir Plancısı Prof. Dr. Azime Tezer İTÜ kimdir? Prof. Dr. Azime Tezer kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Azime Tezer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
PROF. DR. AZİME TEZER KİMDİR?
Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünü 1987'de bitirmiştir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Şehircilik bölümünde okumuştur.
Doktora eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir Planlama bölümünde tamamlamıştır.