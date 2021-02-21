Azim, Mars'tan İlk Renkli Fotoğrafı Gönderdi
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Azim, Mars'tan İlk Renkli Fotoğrafı Gönderdi

21.02.2021 12:52 | Son Güncelleme: 21.02.2021 12:57
Azim, Mars'tan İlk Renkli Fotoğrafı Gönderdi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı Perseverance (Azim), 20 kamera ve mini helikopteriyle Kızıl Gezegen Mars'a Dünya takvimiyle 18 Şubat gecesi iniş yaptı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı Perseverance (Azim), 20 kamera ve mini helikopteriyle Kızıl Gezegen Mars'a Dünya takvimiyle 18 Şubat gecesi iniş yaptı.

Perseverance, Dünya ile uzaklığı Güneş etrafındaki yörüngesine göre 55 milyon ila 400 milyon kilometre arasında değişen Kızıl Gezegen'de yaşamın izlerini arayacak.

Hemen ardından Azim'in Mars'tan çektiği ilk fotoğraf geldi.

Kamera lenslerinin iniş nedeniyle tozlu olduğu ve fotoğraf siyah beyaz görüldü.

"SABIRSIZLANIYORUM"

1 gün sonra da renkli görüntü geldi.

NASA "Keşfedilecek çok şey olan açık bir ufuk. Başlamak için sabırsızlanıyorum" mesajıyla ikinci fotoğrafı paylaştı.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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