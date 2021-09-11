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Azılı hırsız uykusunda yakalandı

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Azılı hırsız uykusunda yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık şüphelisi olarak aranan azılı hırsız, düzenlenen operasyonla uykusunda yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık şüphelisi olarak aranan azılı hırsız, düzenlenen operasyonla uykusunda yakalandı.

Nazilli'de otogardaki bir yazıhaneden bin 350 TL ve Yenişehir Camii'nde bir vatandaşın çantasından 750 TL çalarak kayıplara karışan A.Ş., Nazilli polisinin sabah saatlerinde düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, A.Ş.'nin saklandığı evi tespit etti. Yapılan çalışmalar kapsamında Asayiş Büro Amirliği Ekipleri gece 04.00 sularında şahsın ikametinde gerçekleştirdiği operasyonda şüpheliyi uykusunda yakaladı. Şüpheli şahıs A.Ş. çıkarıldığı mahkemece 2 hırsızlık dosyasından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Ali Soydemir-Uğur Eser/İHA)

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