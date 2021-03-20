Azılı dolandırıcı Kuşadası'nda operasyonla yakalandı
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Azılı dolandırıcı Kuşadası'nda operasyonla yakalandı

20.03.2021 19:07 | Son Güncelleme: 20.03.2021 19:22
Azılı dolandırıcı Kuşadası'nda operasyonla yakalandı

Bir istihbaratı değerlendiren Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 21 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkındaki kesinleşmiş 24 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle aranan azılı bir dolandırıcıyı saklandığı evde operasyonla yakaladı.

Bir istihbaratı değerlendiren Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 21 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkındaki kesinleşmiş 24 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle aranan azılı bir dolandırıcıyı saklandığı evde operasyonla yakaladı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Devriye Ekipler Amirliği'nin yürüttüğü çalışma kapsamında Adana Asliye Ceza Mahkemesin tarafından hakkındaki 21 ayrı dolandırıcılık dosyasından toplam 24 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahsın Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisi elde edildi. "Dolandırıcılık" suçlarından aranan H.Y. isimli şahısı yakalamak için hazırlık yapan Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Saklandığı evde yakalanan azılı dolandırıcı Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Azılı dolandırıcı Kuşadası'nda operasyonla yakalandı
Azılı dolandırıcı Kuşadası'nda operasyonla yakalandı
Azılı dolandırıcı Kuşadası'nda operasyonla yakalandı
Azılı dolandırıcı Kuşadası'nda operasyonla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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