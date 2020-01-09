Azılı Denizlerde Görev Yapan Tayfanın Objektiflerine Yakalan 10 Korkunç Kare
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Azılı Denizlerde Görev Yapan Tayfanın Objektiflerine Yakalan 10 Korkunç Kare

Avustralya'daki vapurda tayfa olarak görev yapan Haig Gilchrist'in denizlerde yaşadığı korkunç deneyimlerini paylaştığı sosyal medya gönderileri büyük ilgi görüyor.

09.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:20
Azılı Denizlerde Görev Yapan Tayfanın Objektiflerine Yakalan 10 Korkunç Kare

'daki vapurda olarak görev yapan Haig Gilchrist'in denizlerde yaşadığı korkunç deneyimlerini paylaştığı sosyal medya gönderileri büyük ilgi görüyor. Gilchrist'in fotoğrafçılıktaki yeteneğini sergilediği paylaşımları sizlerle…


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Kaynak: TheGeyik

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