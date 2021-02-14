Azil yargılamasında aklanan Trump: "Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Azil yargılamasında aklanan Trump: "Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum"

14.02.2021 00:59 | Son Güncelleme: 14.02.2021 01:02
Azil yargılamasında aklanan Trump:

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'taki Kongre baskınını teşvikle suçlanmaktan yargılandığı ABD Senatosunda aklanmasının ardından, yolculuklarının daha yeni başladığını belirterek, "Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'taki Kongre baskınını teşvikle suçlanmaktan yargılandığı ABD Senatosunda aklanmasının ardından, yolculuklarının daha yeni başladığını belirterek, "Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

ABD tarihinde 2'nci kez azli istenen ilk başkan olan Trump Senato'daki azil yargılamasında suçsuz bulunmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, adaleti ve gerçeği savunduğunu söylediği avukatlarına ve anayasayı temsil eden Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Demokratları hukukun üstünlüğüne "leke sürmek" ve "adaleti siyasi bir intikam aracı" olarak kullanmakla suçlayan Trump, ikinci kez azlinin istenmesinin ülke tarihindeki "en büyük cadı avı" olduğunu savundu.

Seçimlerde 75 milyon oy aldığını ve rakiplerinin bunu unutamayacağını belirten Trump, milyonlarca destekçisine de teşekkür etti.

Trump, "Amerika'yı yeniden harika yapmak" için başlattıkları tarihi ve vatansever hareketlerinin yolculuğuna daha yeni başladığını belirterek, "Önümüzdeki aylarda sizlerle paylaşacağım çok fazla şey var. Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Demokratlarca suçlanan ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan Trump, Senatodaki azil yargılamasının 5. gününde yapılan oylamada 57 senatörün suçlu, 43 senatörün ise suçsuz olduğu yönünde oy kullanmasının ardından üçte iki çoğunluğa yani 67 oya ulaşılamadığı için aklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Özge Özder Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azil yargılamasında aklanan Trump: "Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum" - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 01:03:54. #1.14#
title