Haberler » Ekonomi » Azil, Trump’ı güçlendiriyor - Ekonomi

Azil, Trump’ı güçlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, tarihte Temsilciler Meclisi'nde azli onaylanan üçüncü ABD Başkanı olurken, bu süreç Trump'ın kamuoyu desteğini 6 puan artırarak yüzde 45'e yükseltti.

20.12.2019 08:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:52
Azil, Trump’ı güçlendiriyor

ABD Başkanı , tarihte Temsilciler Meclisi'nde azli onaylanan üçüncü ABD Başkanı olurken, bu süreç Trump'ın kamuoyu desteğini 6 puan artırarak yüzde 45'e yükseltti. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'nun Trump'ı davadan beraat ettirmesi bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler