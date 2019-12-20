Azil, Trump’ı güçlendiriyor
ABD Başkanı Donald Trump, tarihte Temsilciler Meclisi'nde azli onaylanan üçüncü ABD Başkanı olurken, bu süreç Trump'ın kamuoyu desteğini 6 puan artırarak yüzde 45'e yükseltti.
20.12.2019 08:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:52
ABD Başkanı Donald Trump, tarihte Temsilciler Meclisi'nde azli onaylanan üçüncü ABD Başkanı olurken, bu süreç Trump'ın kamuoyu desteğini 6 puan artırarak yüzde 45'e yükseltti. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'nun Trump'ı davadan beraat ettirmesi bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com