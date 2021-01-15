Azil Tasarısı Temsilciler Meclisi'nde Bugün Oylanıyor

Başkan Trump'ın görevden uzaklaştırılması için sunulan azil tasarısı Temsilciler Meclisi'nde oylanacak. Bazı Cumhuriyetçi üyeler de Demokrat Parti'ye azil sürecinde destek vereceklerini açıkladı. Kongre baskınına ilişkin soruşturmada son durum ne? Günün gelişmelerini Begüm Dönmez Ersöz aktarıyor.

Kaynak: DailyMotion.com