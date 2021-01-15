Azil Tasarısı Temsilciler Meclisi'nde Bugün Oylanıyor
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Azil Tasarısı Temsilciler Meclisi'nde Bugün Oylanıyor

15.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:49

Başkan Trump'ın görevden uzaklaştırılması için sunulan azil tasarısı Temsilciler Meclisi'nde oylanacak.

Başkan Trump'ın görevden uzaklaştırılması için sunulan azil tasarısı Temsilciler Meclisi'nde oylanacak. Bazı Cumhuriyetçi üyeler de Demokrat Parti'ye azil sürecinde destek vereceklerini açıkladı. Kongre baskınına ilişkin soruşturmada son durum ne? Günün gelişmelerini Begüm Dönmez Ersöz aktarıyor.

Azil Tasarısı Temsilciler Meclisi'nde Bugün Oylanıyor

Kaynak: DailyMotion.com

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