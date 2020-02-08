Azil soruşturmasında ifade veren ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland görevden alındı

08.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:12

Azil soruşturmasında ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde ifade veren ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Gordon Sondland'in görevden alındığı bildirildi.



Sondland, görevinden alındığı haberini kısa bir yazılı açıklama ile kendisi duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle