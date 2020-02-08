Azil soruşturmasında ifade veren ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland görevden alındı
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Azil soruşturmasında ifade veren ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland görevden alındı

Azil soruşturmasında ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde ifade veren ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland'in görevden alındığı bildirildi.

08.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:12
Azil soruşturmasında ifade veren ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland görevden alındı

Azil soruşturmasında ABD Başkanı aleyhinde ifade veren ABD'nin (AB) Büyükelçisi Gordon Sondland'in görevden alındığı bildirildi.


Sondland, görevinden alındığı haberini kısa bir yazılı açıklama ile kendisi duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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