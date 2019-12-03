Azil soruşturması raporu tamamlandı: Trump'a görevi kötüye kullanma suçlaması

03.12.2019 23:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:13

Amerikan Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran Demokratlar, 2020 yılında yapılacak seçimleri etkileme amacıyla yabancı liderlere karşı makamını kullanmakla suçladıkları Başkan Donald Trump aleyhine başlattıkları azil soruşturması raporunu tamamladı.



Azil soruşturmasında aktif rol oynayan İstihbarat Komitesi azil soruşturmasını resmi olarak Eylül ayında başlatmıştı. Komite yayınladığı raporda başkanın bu sürece de müdahale etmeye çalıştığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle