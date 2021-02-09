Azil ne demek? Azil davası nedir? Trump'ın azil davası ne anlama geliyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Azil ne demek? Azil davası nedir? Trump'ın azil davası ne anlama geliyor?

09.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:41
Azil ne demek? Azil davası nedir? Trump'ın azil davası ne anlama geliyor?

Azil ne demek? Kelime manasıyla sözlüklerde araştırılmaya başlandı. Azil kelimesinin cümle içerisine nasıl bir anlam teşkil ettiğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya devam ediyor. Peki, Azil ne demek? Azil davası nedir? Trump'ın azil davası ne anlama geliyor?

6 Ocak'taki Kongre baskının sorumlusu olmakla suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "azil istemiyle" Senatodaki yargılaması yarın başlıyor. Peki, Azil ne demek? Azil davası nedir? Trump'ın azil davası ne anlama geliyor?

AZİL NE DEMEK?

Azil kelimesi, görevden alma anlamına gelmektedir. Azil kelimesi aynı zamanda ayırma ve uzaklaştırma anlamlarına da geliyor.

AZİL SÜRECİ NEDİR?

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar, Başkan Donald Trump'ın görevden alınması için azil metnini Meclise resmen sundu. Demokratlar, Trump'ı "ABD hükümetine karşı şiddeti kışkırtmak" ile suçluyor. Eğer Trump hakkında azil kararı çıkarılırsa Donald Trump başkanlığının sona ermesine birkaç gün kalan görevden alınacak.

Eğer Trump hakkında azil süreci başlarsa, bu durumda sağcı lider ABD tarihinde ikinci kez azil süreci başlatılan ilk ABD Başkanı olacak. Geçen yıl Ukrayna'ya baskı yaparak Demokrat rakibi Joe Biden'a iftira atmaya çalıştığı iddiasıyla azil süreci başlatılan Trump'ı o dönemde Senato'daki Cumhuriyetçi yoğunluk korumuştu.

ABD tarihinde daha önce 1868'de Andrew Johnson, 1998'de Bill Clinton ve 2020'de Donald Trump azil sürecine girmiş ve görevlerine tutunmayı başarmışlardı. Trump'ın bu ikinci azil süreci ise ABD tarihinde bir ilk olacak. Watergate Skandalı'nın baş aktörü Richard Nixon da azil süreci başlamadan görevinden istifa etmişti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Barış Manço Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azil ne demek? Azil davası nedir? Trump'ın azil davası ne anlama geliyor?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 15:51:58. #1.14#
title