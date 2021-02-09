Azil ne demek? Azil davası nedir? Trump'ın azil davası ne anlama geliyor?

Azil ne demek? Kelime manasıyla sözlüklerde araştırılmaya başlandı. Azil kelimesinin cümle içerisine nasıl bir anlam teşkil ettiğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya devam ediyor. Peki, Azil ne demek? Azil davası nedir? Trump'ın azil davası ne anlama geliyor?

6 Ocak'taki Kongre baskının sorumlusu olmakla suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "azil istemiyle" Senatodaki yargılaması yarın başlıyor. Peki, Azil ne demek? Azil davası nedir? Trump'ın azil davası ne anlama geliyor?

AZİL NE DEMEK?

Azil kelimesi, görevden alma anlamına gelmektedir. Azil kelimesi aynı zamanda ayırma ve uzaklaştırma anlamlarına da geliyor.

AZİL SÜRECİ NEDİR?

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar, Başkan Donald Trump'ın görevden alınması için azil metnini Meclise resmen sundu. Demokratlar, Trump'ı "ABD hükümetine karşı şiddeti kışkırtmak" ile suçluyor. Eğer Trump hakkında azil kararı çıkarılırsa Donald Trump başkanlığının sona ermesine birkaç gün kalan görevden alınacak.

Eğer Trump hakkında azil süreci başlarsa, bu durumda sağcı lider ABD tarihinde ikinci kez azil süreci başlatılan ilk ABD Başkanı olacak. Geçen yıl Ukrayna'ya baskı yaparak Demokrat rakibi Joe Biden'a iftira atmaya çalıştığı iddiasıyla azil süreci başlatılan Trump'ı o dönemde Senato'daki Cumhuriyetçi yoğunluk korumuştu.

ABD tarihinde daha önce 1868'de Andrew Johnson, 1998'de Bill Clinton ve 2020'de Donald Trump azil sürecine girmiş ve görevlerine tutunmayı başarmışlardı. Trump'ın bu ikinci azil süreci ise ABD tarihinde bir ilk olacak. Watergate Skandalı'nın baş aktörü Richard Nixon da azil süreci başlamadan görevinden istifa etmişti.