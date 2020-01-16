: Azil Maddeleri Senato'ya Teslim Edildi

16.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:47

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azledilme gerekçeleriyle ilgili iki maddeyi imzaladı. Senato'daki yargılama sürecinde savcılık görevini yürütecek yedi üye daha sonra birlikte Senato binasına yürüdü ve azil gerekçelerinin yazılı olduğu dosyayı teslim etti.

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