Azil Kararı Senato'da Ne Zaman ve Nasıl Ele Alınacak?
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Azil Kararı Senato'da Ne Zaman ve Nasıl Ele Alınacak?

18.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:48

Temsilciler Meclisi'nin Başkan Trump'la ilgili aldığı ikinci azil kararının Senato'nun gündemine ne zaman geleceği netleşmiş değil. Senato'nun gündemine geldiğinde Cumhuriyetçi bazı senatörler Trump'ı suçlu bulabilir.

Temsilciler Meclisi'nin Başkan Trump'la ilgili aldığı ikinci azil kararının Senato'nun gündemine ne zaman geleceği netleşmiş değil. Senato'nun gündemine geldiğinde Cumhuriyetçi bazı senatörler Trump'ı suçlu bulabilir

Azil Kararı Senato'da Ne Zaman ve Nasıl Ele Alınacak?

Kaynak: DailyMotion.com

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