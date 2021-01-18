Azil Kararı Senato'da Ne Zaman ve Nasıl Ele Alınacak?

Temsilciler Meclisi'nin Başkan Trump'la ilgili aldığı ikinci azil kararının Senato'nun gündemine ne zaman geleceği netleşmiş değil. Senato'nun gündemine geldiğinde Cumhuriyetçi bazı senatörler Trump'ı suçlu bulabilir.