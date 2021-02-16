Azil Davasında Kongre Saldırısının Yeni Görüntüleri Gösterildi
16.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:46
Eski Başkan Donald Trump'ın azil yargılaması sürecinde, dokuz Temsilciler Meclisi üyesinden oluşan savcılar, Trump'a karşı iddialarını sundu, Kongre binasının güvenlik kameraları görüntülerini de ilk kez paylaştı.
Eski Başkan Donald Trump'ın azil yargılaması sürecinde, dokuz Temsilciler Meclisi üyesinden oluşan savcılar, Trump'a karşı iddialarını sundu, Kongre binasının güvenlik kameraları görüntülerini de ilk kez paylaştı.
Kaynak: DailyMotion.com