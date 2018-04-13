Azgınlara Birlik İçerisinde Cevap Vereceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, hiç kimsenin de bizi ötekileştirmesine müsaade etmeyeceğiz. Bir olacağız ve beraber olacağız. Sadece 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına karşı değil bu coğrafyanın bütün halkına karşı kötü niyetler besleyen bir takım azgınlara karşı da birlik içerisinde cevap vereceğiz." dedi.

Kurtulmuş ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki toplu açılış törenine katıldı.

Kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kurtulmuş, şehrin dünya inanç turizminin önde gelen merkezlerinin başında yer aldığını söyledi.

İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik eden ve Filistinlileri mücadelelerinden dolayı kutlayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Hiç şüphesiz Filistinli kardeşlerimizi de onlarla olan dayanışmamızı da ifade etmeden Miraç Kandili'ni tebrik etmek olmaz. Allah'ın ayeti kerime ile kendisini ve etrafını övdüğü Mescid-i Aksa'da ve onun onurunu ve izzetini korumak için canı pahasına mücadele eden, her birisi birer kahraman olan Filistinlileri görüyoruz. Miraç Kandili'nde Filistinli kardeşlerimizi saygıyla ve hürmetle anıyorum, her şekilde överek, onların mücadelesine şapka çıkarıyorum. Mescid-i Aksa'yı korumak için hayatını kaybeden Filistin şehitlerini de ayrı ayrı anıyorum. İsrail'e karşı dimdik durarak, bir adım geri atmadan, başı yukarıda mücadele ettiklerini gördük."

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin hiç kimseyi mezhebi ve meşrebi dolayısıyla ayrı görmediğini vurgulayarak, "Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, hiç kimsenin de bizi ötekileştirmesine müsaade etmeyeceğiz. Bir olacağız ve beraber olacağız. Sadece 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına karşı değil bu coğrafyanın bütün halkına karşı kötü niyetler besleyen bir takım azgınlara karşı da birlik içerisinde cevap vereceğiz. Allah birliğimizi daim eylesin." diye konuştu.

"Türkiye'ye kimsenin gücü yetmeyecektir"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da Şanlıurfa'nın tarih, turizm ve ticaret kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Fakıbaba, Şanlıurfa'nın sadece bölgenin değil birlik ve beraberliğiyle aynı zamanda Türkiye'nin de adeta sigortası olduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Bakan Fakıbaba, "Bizler birlik ve beraberlik içerisinde olup, Türkiye üzerinden oynanan oyunları gördüğümüz müddetçe, dışarıdaki güçlerin oyunlarını gördüğümüz müddetçe, bu oyunlar birlik ve beraberliğimizi daha fazla pekiştiriyor. Allah'tan başka ne Şanlıurfa'ya, ne Diyarbakır'a ne de Türkiye'ye kimsenin gücü yetmedi, bundan sonra da inşallah yetmeyecektir. Şanlıurfa hoşgörünün başkentidir. Türk, Arap ve Kürt hepimiz kardeşiz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, restorasyonu tamamlanan tarihi Balıklıgöl yerleşkesi ile çevresinde yapılan çalışmaların açılışı yapıldı.