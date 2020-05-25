Azez ve Afrin arasındaki yolda bomba yüklü motosiklet patladı
Suriye'nin Halep kentinin kuzey kırsalında Azez ve Afrin ilçeleri arasındaki yolda bomba yüklü motosiklet patladı.
25.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:30
Suriye'nin Halep kentinin kuzey kırsalında Azez ve Afrin ilçeleri arasındaki yolda bomba yüklü motosiklet patladı.
Suriye'nin Halep kentinin kuzey kırsalında Azez ve Afrin ilçeleri arasındaki yolda bomba yüklü motosiklet patladı. Patlamada kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.
(İHA)
Kaynak: İHA