Azez'in Siccu Kampında Sağlık Taraması Yapıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Birliği (AID) ve For Children, Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'deki Siccu kampında sağlık taraması yaptı.

Bir göz doktoru, üç aile hekimi, bir eczacı ve bir optisyenden oluşan sağlık ekibi, kampta yaşayan 300 çocuğu muayene etti.

İki gün süren sağlık taramasında, çocuklar öncelikle göz muayenesi ve ayrıca kronik hastalıklara yönelik sağlık taramasından geçirildi.

Teşhis konulan çocukların ilaç tedavilerine başlanırken, göz muayeneleri yapılan çocuklara da optisyenler tarafından gözlükleri verildi.

Ciddi göz rahatsızlığı olan çocukların ise Türkiye'deki hastanelere nakledileceği belirtildi.

Sağlık ekibinden göz doktoru Muhammed Emin Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün boyunca savaş mağduru olan kamptaki çocukları muayene ettiklerini ve göz problemlerinin tanısını yapıp tedavi etmeye çalıştıklarını anlattı.

Göz hastalıklarının yoğun olduğu kampta göz tembelliği, şaşılık, göz kayması, gözde lekelenme, kornea nakli ihtiyaçlarının olduğu kanısına vardıklarını belirten Dursun, "Hastaların bir kısmına gözlük tedavisi veriyoruz. Bazı hastalarımız bölgede tedavi imkanı bulabilseler de bir kısmı Türkiye'deki hastanelerde tedavi olmak zorunda." dedi.

AID'den aile hekimi İbrahim Hakkı Aydın da Siccu kampında çocuklara yapılması planlanan sağlık taramasını duyunca çok heyecanlandıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Programımız iki gün sürdü. Bu süre içinde 300 çocuğa ulaştık. Burada ne kadar ihtiyaç olduğunu gerek İHH gerek For Children gerekse AID olarak yaptığımız çalışmalardan biliyoruz. İhtiyaç sahibi insanlara ulaştığımızı görmek bizi mutlu ediyor. Kamplarda bulunan faaliyetlere destek veren herkesin hayrı kabul olsun."

Kaynak: AA