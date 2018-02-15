Azez'in Güvenliğini 4 Bin Polis Sağlıyor

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na 4 kilometre mesafede bulunan Suriye'nin Azez kentinde güvenliği 4 bin polis sağlıyor.

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na 4 kilometre mesafede bulunan Suriye'nin Azez kentinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 4 bin kişilik polis teşkilatı kurdu. Yüz bin olan nüfusun artan mülteci sayısıyla 300 bine yükseldiği kentte kurulan polis teşkilatı Mart 2017'de tesis edildi. Geçmişte yüzlerce insanın hayatını kaybettiği kentte Türk hükumetinin desteğiyle görev yapan 4 bin milli polis ve toplum polisine üst seviyede eğitim veriliyor. Ayrıca şehirde yeni güvenlik planı uygulamaya konuldu. Büyük alışveriş merkezlerine, sokaklara ve hükümet binalarına Türk yetkililerin koordinasyonu ile özel görevlilerin takip ettiği kameralar yerleştirildi.

Azez'deki Özel Kuvvetler Komutanı Yarbay Salih Abdu, geçen yıl Mart ayında halkın güvenliğini sağlamak için kurulan ve teşkilatlanmasını tamamlayan milli polis teşkilatı ve özel kuvvetlerin sürekli eğitime tabi tutulduğunu belirterek, halkın kendini güven içinde hissetmelerini sağladıklarını söyledi.

Azez Polis Bölümü İdari Başkan Yardımcısı Ammar da, geçen yıl kurulan milli polis teşkilatında terörle, uyuşturucu ile mücadele, polis müfettişliği gibi kısımların bulunduğunu, teşkilatta kadın görevlilerinin de yer aldığını söyledi. Suç ve uyuşturucu departmanlarında tecrübeli elemanların yer aldığına vurgu yapan Ammar, "Türk kardeşlerimiz ve Emniyet Genel Müdürlüğü bizimle iletişim içinde bulunuyor ve bize gerekli bütün ekipmanı sağlıyor" dedi.

Azez halkı ve çevredeki yerleşim bölgelerinden göç eden insanlar, milli polis teşkilatının kurulmasından ve halka çeşitli hizmetler sunan kamu kuruluşlarının devreye alınmasından memnun olduklarını dile getirdi. Halk, polis ve güvenlik güçlerinin çalışmaları sebebiyle kendilerini güvende hissettiklerini belirterek, daha önce şehirde araçlı bombalama ve her türlü terör hareketi olduğunu ancak şimdiki durumdan çok memnun olduklarını söylediler.

Türkiye sınırına 4 kilometre mesafede bulunan Azez, 19 Temmuz 2012'de muhalifler tarafından Suriye rejim kuvvetlerinin elinden alındı. DEAŞ, 2014 yılında şehre saldırı düzenledi ancak geri püskürtüldü. 2016 yılında Azez'e saldırı düzenleyan PKK, şehrin civarındaki Mennağ, Meranaz, Ayn Dikne, Tel Rifat, Dir Cemal ve Malikiye köylerini kontrol altında aldı. PKK, ara sıra bu köylerden Azez'e roketli saldırılar düzenliyor. - AZEZ