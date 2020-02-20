Azez halkından TSK'ya destek

20.02.2020 19:55 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:55

Suriye'nin Azez ilçesinde halk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'na (SMO) destek gösterisi düzenledi.

Suriye'nin Azez ilçesinde halk, İdlib'in doğusundaki Neyrab hattında Esad rejimi karşıtı askeri operasyonu başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'na destek vermek için destek gösterisi düzenledi. Esad rejimi aleyhine sloganları atan Halk, Türk bayrakları ve Suriye devrim bayrakları taşıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA