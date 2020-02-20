Azez halkından TSK'ya destek
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Azez halkından TSK'ya destek

Suriye'nin Azez ilçesinde halk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'na (SMO) destek gösterisi düzenledi.

20.02.2020 19:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:48
Azez halkından TSK'ya destek

'nin ilçesinde halk, Türk Silahlı Kuvvetleri () ve 'na (SMO) destek gösterisi düzenledi.


Suriye'nin Azez ilçesinde halk, İdlib'in doğusundaki Neyrab hattında Esad rejimi karşıtı askeri operasyonu başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'na destek vermek için destek gösterisi düzenledi. Esad rejimi aleyhine sloganları atan Halk, Türk bayrakları ve Suriye devrim bayrakları taşıdı. - İDLİB

Kaynak: İHA
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