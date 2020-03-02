Azez halkından Bahar Kalkanı harekatına destek
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Azez halkından Bahar Kalkanı harekatına destek

Halep halkı TSK tarafından başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek toplantısı düzenledi.

02.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:33
Azez halkından Bahar Kalkanı harekatına destek

Halep halkı tarafından başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek toplantısı düzenledi.


Suriye'nin Halep'e bağlı kentinde yüzlerce kişi TSK tarafından başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek için sokaklara çıktı. Türkiye'nin askeri operasyonuna destek veren göstericiler Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarını protesto etti. Türkiye bayrakları taşıyan Azez halkı, Esad rejimini protesto eden sloganlar attılar. İstikrar ve güven ortamına yaşamak isteğini vurgulayan göstericiler, Esad saldırıları nedeniyle binlerce sivilin hayatını kaybettiğini ve çoğu Suriyelinin de en az 4 kez yaşadıkları bölgeleri terk ettiğini söyledi. - HALEP

Kaynak: İHA

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