Azez'e düzenlenen saldırıda yaralanan 1 kişi Kilis'e getirildi

KİLİS - Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen 2 ayrı roketli saldırıda yaralananların biri Türkiye'ye geçirildi

Azez'e öğleden sonra düşen 2 ayrı roket nedeniyle 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralananlardan durumu ağır olan bir kişi tedavi için Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralıların Azez'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.