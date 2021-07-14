AZEZ'E 12 DERSLİKLİ OKUL
İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) tarafından Suriye'nin Azez kentine bağlı Kefra kasabasında Kuveyt IICO kurumu işbirliğiyle yapılan 12 derslik Umut okulunun açılışı gerçekleştirildiAzez'e bağlı Kefra bölgesinde açılışı yapılan Umut okulu sabah ve öğle olmak üzere toplamda 600 öğrenciyi...
İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) tarafından Suriye'nin Azez kentine bağlı Kefra kasabasında Kuveyt IICO kurumu işbirliğiyle yapılan 12 derslik Umut okulunun açılışı gerçekleştirildi
Azez'e bağlı Kefra bölgesinde açılışı yapılan Umut okulu sabah ve öğle olmak üzere toplamda 600 öğrenciyi eğitimle buluşturacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış törenine, Bölge Milli Eğitim Müdürü, Yerel meclis üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı