AZEZ'E 12 DERSLİKLİ OKUL

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) tarafından Suriye'nin Azez kentine bağlı Kefra kasabasında Kuveyt IICO kurumu işbirliğiyle yapılan 12 derslik Umut okulunun açılışı gerçekleştirildiAzez'e bağlı Kefra bölgesinde açılışı yapılan Umut okulu sabah ve öğle olmak üzere toplamda 600 öğrenciyi...