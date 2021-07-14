AZEZ'E 12 DERSLİKLİ OKUL
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AZEZ'E 12 DERSLİKLİ OKUL

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) tarafından Suriye'nin Azez kentine bağlı Kefra kasabasında Kuveyt IICO kurumu işbirliğiyle yapılan 12 derslik Umut okulunun açılışı gerçekleştirildiAzez'e bağlı Kefra bölgesinde açılışı yapılan Umut okulu sabah ve öğle olmak üzere toplamda 600 öğrenciyi...

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) tarafından Suriye'nin Azez kentine bağlı Kefra kasabasında Kuveyt IICO kurumu işbirliğiyle yapılan 12 derslik Umut okulunun açılışı gerçekleştirildi

Azez'e bağlı Kefra bölgesinde açılışı yapılan Umut okulu sabah ve öğle olmak üzere toplamda 600 öğrenciyi eğitimle buluşturacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış törenine, Bölge Milli Eğitim Müdürü, Yerel meclis üyeleri ve öğrenciler katıldı.

AZEZ'E 12 DERSLİKLİ OKUL
AZEZ'E 12 DERSLİKLİ OKUL
AZEZ'E 12 DERSLİKLİ OKUL
AZEZ'E 12 DERSLİKLİ OKUL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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